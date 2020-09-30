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В суд Киева поступил иск об отмене регистрации кандидата в мэры Борислава Березы

30 сентября, 11:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

25 октября пройдут очередные местные выборы

В Киевский окружной административный суд подали иск на обжалование регистрации кандидата на должность мэра столицы Борислава Березы.

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Об этом стало известно из сообщения на странице ОАСК в Facebook.

"Истец просит ОАСК признать противоправным и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, датированное 28 сентября 2020, согласно которой Борислава Березу зарегистрировали кандидатом на должность киевского городского головы", – говорится в сообщении.

Отметим, что Борислав Береза баллотируется на пост в мэры Киева от "ЕкоПартии Березы".

По мнению истца, при регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.

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Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева.

Напомним, недавно Борислав Береза заявил на своей странице в Facebook, что подхватил коронавирусную инфекцию.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев суд иск мэр Киева

Источник: Сегодня

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