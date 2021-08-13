В супермаркетах Киева продают хлеб с опасным "сюрпризом" (фото)

В еде была синяя строительная перчатка, неизвестно как она туда попала

В Сети поднялась волна недовольства, люди строят предположения, как перчатка могла попасть в хлеб / Фото: коллаж "Сегодня"

В Оболонском районе Киева в одном из супермаркетов продают хлеб с "сюрпризом" – в нем нашли строительную перчатку.

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Об этом сообщает "Жизнь Оболонского района и Минского массива" в Facebook.

"Кому хлеба со строительной перчаточкой? Varus в ТЦ "Оазис" на Героев Днепра, стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с этим поставщиком", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/minskiymassiv

В комментариях под постом киевляне недоумевают, как такое вообще могло получиться. А кто-то строит предположения или защищает сеть супермаркетов.

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"Тю, не нравится – не ешьте", " Без мяса хоть", "Ну так это не от магазина зависит, надо смотреть кто и где хлеб выпекал", "Скорее всего перчатка была уже с мукой... Так как на пекарне никто в таких не ходит, и даже если бы упала, её бы увидели в тестомесе", - пишут в комментариях.

Фото: скриншот

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