В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)

Елки пообещали привести снова в нормальный вид

В Киеве вандалы надругались над новогодними елками в парках Святошинского района.

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Об этом сообщает КП СЗН Святошинского р-на в Facebook.

Утром работники парка "Интернациональный" обнаружили поврежденную ограду, оборванные провода гирлянд, а также обломанные ветви и разбитые игрушки.

Днями ранее в парке "Совки" кто оборвал гирлянду на инсталляции новогоднего дерева на центральной площади.

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"Украшая парки накануне Нового года, мы надеемся, что они будут создавать праздничное настроение и положительные эмоции. Конечно, мы все починим, и елки и дальше будут сиять праздничными огнями. Мы очень надеемся, что подобное не повторится", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.

Напомним, вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.

Видео: Сегодня

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