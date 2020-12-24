В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)

В Киеве вандалы надругались над новогодними елками в парках Святошинского района.
Об этом сообщает КП СЗН Святошинского р-на в Facebook.
Утром работники парка "Интернациональный" обнаружили поврежденную ограду, оборванные провода гирлянд, а также обломанные ветви и разбитые игрушки.
Днями ранее в парке "Совки" кто оборвал гирлянду на инсталляции новогоднего дерева на центральной площади.
"Украшая парки накануне Нового года, мы надеемся, что они будут создавать праздничное настроение и положительные эмоции. Конечно, мы все починим, и елки и дальше будут сиять праздничными огнями. Мы очень надеемся, что подобное не повторится", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве вандалы оставили без фонарей жителей бульвара Тараса Шевченко.
Напомним, вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На них снова появились художества неизвестных.
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