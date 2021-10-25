В ТРЦ Киева не будут пускать подростков, но есть исключение

Это произойдет в случае красной зоны карантина в столице

В Киеве в ТРЦ не будут пускать несовершеннолетних. Фото: коллаж "Сегодня"

Если в Киеве введут красную зону карантина, то несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе со взрослыми. У сопровождающего должен быть негативный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Подробности

Как рассказали в пресс-службе, в красной зоне в Киеве запрещается посещать ТРЦ лицам, не достигшим 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат теста на коронавирус или COVID-сертификат.

Города Украины постепенно переходят в красную зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Другие ограничения в Киеве, в случае красной зоны

Рестораны, гостиницы, спортзалы

Будут запрещены:

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прием посетителей в ресторанах и кафе,

деятельности учреждений гостиничной сферы,

посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,

работа спортзалов и фитнес-центров,

проведение всех массовых мероприятий,

будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Спортзалы разрешат посещать спортсменам и тренерам национальных сборных команд Украины. А спортивные мероприятия разрешат проводить без зрителей.

Общественный транспорт

Продолжит работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

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Учебные заведения

Будут закрыты с 23 октября по 8 ноября.

школы: каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

каникулы продолжаются с 23 по 31 октября, на следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах. детсады: продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала

продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала другие учебные заведения: продолжат работу, если все сотрудники получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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