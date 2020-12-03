В трех районах Киева зафиксировали загрязнение воздуха (карта)

В Киеве 3 декабря зафиксировали загрязнение воздуха в Дарницком, Соломенском и Святошинском районах.
Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.
Самый высокий уровень загрязнения – на улице Садовой в районе Осокорков. А также на улице Урловской.
На улице Журавлиной и Николая Шепелева в Соломенском районе.
В Святошинском районе на улице Львовской зафиксировали вредный уровень атмосферного воздуха.
А также на улице Борщаговской – вредный уровень.
По состоянию на 10:00 3 декабря, столица находилась на 17-м месте в мировом рейтинге. С уровнем загрязнения воздуха – вредный.
Ранее мы писали, что в Киеве показатель продуктов горения превышает норму в 43 раза. Чем опасна такая концентрация токсичных газов и как от них защититься.
Напомним, что киевляне жалуются на сильный запах гари. В столичной ГСЧС заверили, что крупных пожаров не было.
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