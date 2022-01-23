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В Украине бушует настоящая зима – какие области заметет снегом

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 января, 14:00
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По прогнозу синоптиков, в начале недели Украину засыплет снегом – чего еще стоит ожидать от погоды в понедельник
Украинцев снова предупредили о снегопаде
Украинцев снова предупредили о снегопаде / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет снежной. Но синоптики предупреждают о гололеде на дорогах, поэтому следует быть осторожными.

Об этом пишет "Укринформ".

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На территории страны будет падать снег. В Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части, днем в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с. Кроме этого, синоптики предупредили о гололеде.

Температура в южной и восточной части ночью от -3 до -8 градусов, днем ​​-1... -6 градусов. На остальной территории ночью -6 ... -11 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье до -15 градусов, а днем -3 ... -8.

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В Карпатах ночью будет небольшой снег, в остальное время без осадков. Температура ночью -17... -22, а днем -10...-15 градусов.

В Киеве и области 24 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура в Киев ночью будет 7-9°, днем ​​3-5° мороза. По области ночью -6...-11, а днем ​​-3...-8 градусов.

25 января в Киеве ночью ожидается 9-14°, днем ​​5-10° мороза. По области ночью 9-11°, днем ​​5-7° мороза.

погодазимаснег
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