В Украину идет потепление: где и когда ждать "плюс"

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой погоды ждать стране – новый прогноз

В стране обещают мокрый снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украинев ближайшие дни станет намного теплее. Максимум температура воздуха прогреется до 4 градусов выше нуля. Также из-за потепление на территории страны стоит ожидать мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Завтра, 24 января, на западе страны прогнозируется от -7 до -4 градусов. Осадков в этой части страны не будет, однако стоит ожидать облачную погоду до самого вечера. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -3 градусов. На протяжении всего дня синоптики прогнозируют снег.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов. На юге Украины ожидается от -5 градусов до -3 градусов. Также до самого вечера в этой части страны будет облачная погода и осадки.

Погода в Украине на 24 января. Скрин: Укргидрометцентр

Реклама

Во вторник, 25 января, на западе страны стане немного теплее. Там прогнозируется от -5 до -1 градуса, а также снег, который будет идти днем и ночью. На востоке столбики термометров будут колебаться от -6 градусов до -2 градусов и осадки.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов и без осадков. Также синоптики прогнозируют солнечную погоду. На юге Украины столбики термометров покажут от -4 градуса до -1 градуса.

Погода в Украине на 25 января. Скрин: Укргидрометцентр

Реклама

26 января на западе Украины температура воздуха будет от -3 градусов до +1 градуса. Из-за плюсовой температуры в этой части страны прогнозируют мокрый снег. На востоке от -6 до -4, а днем будет снег.

В северных регионах – от -4 градусов до -2 градусов. Также ночью и днем синоптики обещают мокрый снег. На юге ожидается от -4 градусов до -1 градуса. В этот день осадков не будет, а также стоит ожидать солнце.

Погода в Украине на 26 января. Скрин: Укргидрометцентр

В четверг, 27 января, на западе страны температура воздуха поднимется еще выше. Стоит ожидать от -1 до +2 градусов, а также будет мокрый снег. На востоке будет холоднее. Столбики термометров будут колебаться от -8 градусов до -6 градусов. Также будет солнечная погода.

В северных регионах – от -6 до -4 градусов. На юге Украины ожидается от -4 градусов до +1 градуса. Также в этой части страны будет облачная погода, однако иногда будет выглядывать солнце.

Погода в Украине на 27 января. Скрин: Укргидрометцентр

28 января теплее станет по всей территории Украины. На западе -1 градуса до 2 градусов выше нуля, а также снег. На востоке столбики термометров будут колебаться от -5 градусов до -2 градусов. Еще синоптики прогнозируют облачную погоду и осадки.

В северных регионах – от -1 до +1 градуса. На юге будет теплее всего. Столбики термометров покажут от -1 градуса до +4 градусов.

Погода в Украине на 28 января. Скрин: Укргидрометцентр

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

Ранее мы писали: