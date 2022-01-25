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В Украину идут снег и мороз: где будет холоднее всего

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 января, 16:00
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Синоптики предупреждают про гололедицу, которая будет на дорогах и тротуарах в большинстве областей страны
Осадки синоптики обещают во всех регионах / Коллаж "Сегодня"
Осадки синоптики обещают во всех регионах / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украинезавтра, 26 января, будет снежная. Из-за потепления, которое совсем скоро наступит в стране, синоптики обещают снег, который будет переходить в мокрый снег. Теплее всего будет в западных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В западных областях Украины температура воздуха и ночью, и днем ​​будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а также мокрый снег.

На остальной территории страны стоит ожидать осадки и гололедицу. На востоке ночью от -6 до -11 градусов, а днем от ​​-3 до -7 градусов.

На севере, центре и в южной части ночью будет от -4 до -9 градусов, а днем ​​от -2 до -4 градусов.

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В Киеве снег стоит ждать ночью, а днем он ​​ослабнет. Температура воздуха ночью в столице до -7 градусов, а днем ​​около 2 градусов мороза.

Погода в Украине на 26 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 26 января. Фото: Наталии Диденко

Какая будет зима в Украине

Январь прогнозировали контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая его половина – морозная и со снегопадами.

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Февраль ожидается холодный, снежный, с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце – трескучие морозы и снег.

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