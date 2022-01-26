В Украину надвигаются морозы и метели – где ждать непогоду (карта)

В столице синоптики прогнозируют до -10 градусов. Также ожидается ветер до 7-12 м/с

В Украину идет плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 27 января, будет морозной. Синоптики прогнозируют в этот день снегопады и ветер со скоростью от 3-8 до 7-12 м/с.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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27 января ночью морозы удержатся от -1 до -5 градусов на западе, от -3 до -6 градусов на юге, от -5 до -7 в Винницкой и Житомирской областях, а на севере, востоке и в Киевской области будет от -7 до -10 градусов.

В этот день снегопады ожидаются во всех регионах, кроме Харьковской области. Ветер прогнозируют западный и юго-западный со скоростью от 3-8 до 7-12 м/с.

Днем столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов в западных областях, от 0 до -2 градусов в Житомирской и Винницкой областях, и до -3 градусов в Киевской области и южных регионах.

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На остальной территории страны синоптики прогнозируют от -2 до -5 градусов. При этом в Сумской области ожидается мороз до -6 градусов, а в Харьковской области – до -7 градусов.

Погода в Украине на 27 января. Карта

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Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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