В университете Киева скандал – невакцинированных студентов выгоняют из общежития (видео)

Юристы советуют студентам звонить на горячие линии Минздрава и Министерства образования

Не вакцинировался – с вещами на выход. Скандал Государственного университета телекоммуникаций. Там ректор обещает выгонять из общежития невакцинированных студентов! Мол, нечего подвергать опасности других. Студенты – возмущены. Законны ли такие кардинальные меры? Узнавал корреспондент Артем Джепко.

Слухи или нет

Слухи, что невакцинированных студентов не будут допускать к обучению, или вообще выселят из общежития ходили еще до того, как Киев вошел в красную зону. Но именно это сообщение в одном из студенческих чатов – шокировало без преувеличения всех.

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"Единственное, что говорил ректор, что надо всем вакцинироваться, иначе нас не будут пускать в ВУЗ. Мне это не нравится, я не собирался вакцинироваться", – говорят студенты.

В университете о принудительной вакцинации знают все. Первыми сообщили об этом – преподаватели. Мол, за невакцинацию им угрожали штрафами.

"Если не вакцинироваться – будут штрафовать. На какую сумму? Нам завкафедры приходил сказал, что штраф будет от 17 до 34 тысяч, если приходишь в университет не вакцинирован", – добавляют возмущенные ученики.

С понедельника без сертификата о вакцине не смогут работать чиновники и преподаватели. Начиная от детских садов и заканчивая ВУЗами. Обязательные прививки не будут касаться людей, имеющих абсолютные противопоказания к этому.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минздрава. Но в документе ни слова об обязательной иммунизации студентов. Поэтому из общежития пока никого не выставили с вещами на выход.

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Вакцинация студентов – прежде всего забота о них самих, говорят в университете. Мы получили эксклюзивный аудиофайл, где ректор ВУЗа – фактически подтверждает выселение.

"Все живущие в общежитии – их 649 человек, должны быть вакцинированы, чтобы не переносили болезнь друг к другу. Мы туда административно поселили, мы ошиблись, мы исправим эту ошибку", – говорит ректор Государственного университета телекоммуникаций Владимир Толубко.

Пообщаться на камеру хоть с кем-то из руководства университета – не удалось – карантин.

Что говорят юристы

Юристы говорят: отстранять невакцинированных преподавателей от работы – законно. А вот не допускать к занятиям студентов – нет.

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"Законодательство Украины, ни законы Украины не предусматривают каких-либо ограничений по обучению именно невакцинированных студентов", – говорит юрист Лидия Карплюк.

Обращаться в суд, говорит Лидия – не стоит – это долго. Поэтому советует звонить на горячие линии Минздрава и Министерства образования.

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