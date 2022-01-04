В здании киевского кинотеатра "Украина" начались строительные работы (фото, видео)

#человек_сего_дня

4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…

На встречу с героем!