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В здании киевского кинотеатра "Украина" начались строительные работы (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 января, 15:12
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В октябре 2018 года кинотеатр прекратил работу, сотрудникам предложили написать заявления об уходе

В Киеве фасад закрытого кинотеатра "Украина" обтянули сеткой. Там начали строительные работы.

Об этом сообщает краевед Дмитрий Перов в Facebook.

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Бывший кинотеатр "Украина" находится на улице Городецкого, 5.

"Прощай колыбель диссидентства: Стус, Параджаново – прощай!" – пишет Перов.

Здание кинотеатра было построено в 1903 году
Здание кинотеатра было построено в 1903 году / Фото: Facebook

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История кинотеатра

  • Здание кинотеатра было построено в 1903 году. Тогда на улице Николаевской в Киеве (сейчас – улица имени архитектора Городецкого) по проекту архитектора Э. П. Брадтмана был возведен цирк "Гиппо-Палас" ("Hippo-palace"). Он принадлежал известному на всю Россию дрессировщику лошадей Крутикову. На то время это был единственный в Европе двухэтажный цирк, который мог вместить одновременно 2000 зрителей.
  • 20 апреля 1918 года в этом здании проходило избрание гетманом Украины Павла Скоропадского.
  • В конце сентября 1941 года здание цирка было взорвано отступающими советскими войсками, а в 1945 году разобрано до самого фундамента, так как руины не подлежали реставрации.
  • 26 мая 1964 года состоялось открытие кинотеатра "Украина" – первого киевского широкоформатного кинотеатра. Он располагал двумя залами: большой на 700 и малый 220 мест, расположенными один над другим.
  • В сентябре 1965 года в кинотеатре состоялась премьера фильма "Тени забытых предков", на которой Василь Стус, Вячеслав Черновол и Иван Дзюба вышли на сцену с публичным протестом против политики СССР, придав огласке информацию про тайные аресты украинской интеллигенции.
  • Современный кинотеатр открылся после реконструкции 6 февраля 2001 года.
  • В связи с покупкой здания, где расположен кинотеатр, новыми владельцами, с 1 октября 2018 года он прекратил работу.

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