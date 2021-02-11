Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В здании Киевсовета потекла крыша (фото)

11 февраля, 14:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фото инцидента выложили в Сеть депутаты

В сессионном зале Киевского городского совета 11 февраля начал протекать потолок.

Реклама

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Потолок подтекает..." – коротко подписал депутат фото.

На фото видно, что вода стекает в строительное ведро.

Реклама

В тренде
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)

Пользователи Сети сразу же начали подшучивать по поводу инцидента:

Напомним, как мы сообщали ранее, в 2017 году на депутатов обвалился кусок потолка. Тогда сообщили, что ремонт крыши здания Киеврады не проводился с 1986 года.

Ранее мы также писали, что киевлянин два десятка лет сносил домой разный хлам – старые вещи, сломанные телевизоры, офисные кресла, ободранные диваны и горы макулатуры. Хламом он забил квартиру до потолка.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев сессия депутаты мэрия крыша потолок зал протекает

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве продают
В Киеве продают "квартиру" площадью 6 квадратных метров. Мы проверили, как она выглядитНедвижимость
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга Billa
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга BillaДругие новости
У станции метро
У станции метро "Позняки" выстроилась гигантская очередь: в чем причина (фото, видео)Другие новости
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогноз
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогнозДругие новости
"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)Украина
Зимние забавы: как в киевском зоопарке животные радуются снегу (фото)
Зимние забавы: как в киевском зоопарке животные радуются снегу (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять