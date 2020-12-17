"Вахтовым методом": предприниматели остаются на Майдане

Ночью на площади оставалось порядка 100 человек

В Киеве 17 декабря продолжается акция предпринимателей Украины на Майдане. Как сообщает корреспондент "Сегодня", протестующие всю ночь простояли на ногах.

Реклама

По словам лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, палатки им поставить не удалось.

"Палатки нам не дают ставить, около 40 палаток украли неизвестные люди в форме полиции. Мы стоим на ногах, всю ночь простояли девушки. Сейчас стоим пьем чай, кушаем бутерброды", – говорит Сергей Доротич.

Сейчас на площади находится примерно 120-130 человек.

"У нас вахтовым методом со всех регионов приезжают, сейчас будет ротация. Ночью оставалось 100 человек стандартно, а днем будет больше, сейчас посмотрим", – добавил предприниматель.

Напомним, предприниматели сначала митинговали под стенами Верховной Рады, а после переместились на главную площадь страны, где произошли стычки с правоохранителями.

"Пока вокзал, главпочтамт и Нацбанк захватывать не будем", – шутит Доротич.

Реклама

Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама