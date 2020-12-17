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"Вахтовым методом": предприниматели остаются на Майдане

17 декабря, 08:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ночью на площади оставалось порядка 100 человек

В Киеве 17 декабря продолжается акция предпринимателей Украины на Майдане. Как сообщает корреспондент "Сегодня", протестующие всю ночь простояли на ногах.

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По словам лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, палатки им поставить не удалось.

"Палатки нам не дают ставить, около 40 палаток украли неизвестные люди в форме полиции. Мы стоим на ногах, всю ночь простояли девушки. Сейчас стоим пьем чай, кушаем бутерброды", – говорит Сергей Доротич.

Сейчас на площади находится примерно 120-130 человек.

"У нас вахтовым методом со всех регионов приезжают, сейчас будет ротация. Ночью оставалось 100 человек стандартно, а днем будет больше, сейчас посмотрим", – добавил предприниматель.

Напомним, предприниматели сначала митинговали под стенами Верховной Рады, а после переместились на главную площадь страны, где произошли стычки с правоохранителями.

"Пока вокзал, главпочтамт и Нацбанк захватывать не будем", – шутит Доротич.

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Ранее мы писали, что с 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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Киев протесты акция протеста предприниматели

Источник: Сегодня

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