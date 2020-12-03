Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)

Для защиты от вируса придется делать два укола с интервалом в три недели

Почему вакцинироваться важно и сколько украинцы готовы выложить средств за инъекцию. Провел опрос киевлян корреспондент Владислав Паливода.

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Знаменитая модель plus size Виктория Щелко из-за пандемии напугана.

"Мне очень страшно на самом деле поэтому я жду вакцину, лучше уж так знать, что ты немножечко сохранил себя и не заболеть. Отдельно куплю для себя вакцину", – говорит модель plus Size Виктория Щелко.

Девушка готова прививаться за свой счет – как только препарат поступит в Украину.

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Отметим, что вакцина от коронавируса должна появиться до конца года в США и ​​Европе. Для защиты от вируса придется делать два укола с интервалом в три недели. Будет стоить одна инъекция не менее семьсот гривен.

Горожане готовы вакцинироваться только если препарат будет бесплатным, а некоторые и вовсе бояться делать себе такую вакцину.

"Честно сказать? Нет. Не доверяю вообще. Хоть бесплатно, хоть за деньги не доверяю и не буду", – говорит киевлянка.

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Как рассказал врач Виктор Сердюк, прививаться от коронавируса нужно, и в первую очередь – людям из группы риска.

"Это 10 процентов людей, ну может 20 процентов, которые действительно могут тяжело заболеть и даже умереть поэтому эти 10 процентов людей или 20 должны вакцинироваться, а бежать ребенку до 18 лет нет смысла потому что он это переживет, а вот бабушка, дедушка, отец, мать, учителя, медики, военные старшего возраста – есть смысл", – объясняет врач Виктор Сердюк.

Ранее мы писали, что в Киеве за прошлые сутки обнаружили 1364 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376.

Напомним, в Великобритании одобрили использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

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