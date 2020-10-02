Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Вандалы осквернили древнейший памятник Киева (фото)

2 октября, 16:21

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Заповедник уже не раз обращался за помощью в полицию

Вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На его белых мурах снова появились художества неизвестных "маляров".

Реклама

"Коллекцию" граффити на стенах заповедника (XVIII в.) пополнено новыми оригинальными "экспонатами", – с грустью и иронией написал в социальных сетях Вадим Кириленко, заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам Национального заповедника "София Киевская".

Стену заповедника испортили два дня назад. Сегодня сотрудники учреждения будут закрашивать каракули "художников".

"Убирать надписи вандалов со стен древней Софии нам приходится, как минимум раз в неделю, по пятницам. Рисуют на отдаленных участках, в районе улицы Стрелецкой – далеко от центрального входа. А территория у нас большая – 5 гектаров. И на все это всего два охранника. Система видеонаблюдения есть, только возле центрального входа в заповедник", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко.

Он отмечает, что сотрудники заповедника уже не раз обращались за помощью в полицию. Но конкретных мер по отношению к вандалам так и не было принято. Еще ни одного "художника" не наказали за порчу памятника истории в Киеве. Даже если их поймают, то наказание за такое правонарушение минимальное – штраф.

Реклама

Некоторые киевляне предлагают установить возле входа в Софию коробку для пожертвований на белую краску... А вот более радикальные, считают, что в борьбе с вандалами может помочь лишь одно средство – хороший подзатыльник... Ну и заставить вандала вручную смывать со стен собственные художества.

Напомним, в Киеве на Владимирской горке вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Ранее в Киеве вандалы устроили погром на Лесном кладбище. Смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев заповедник вандалы

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили
В больнице Киева пациенту с COVID-19 предложили "место" в коридореДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять