Вандалы осквернили древнейший памятник Киева (фото)

Заповедник уже не раз обращался за помощью в полицию

Вандалы снова поиздевались над древними стенами Национального заповедника "София Киевская". На его белых мурах снова появились художества неизвестных "маляров".

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"Коллекцию" граффити на стенах заповедника (XVIII в.) пополнено новыми оригинальными "экспонатами", – с грустью и иронией написал в социальных сетях Вадим Кириленко, заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам Национального заповедника "София Киевская".

Стену заповедника испортили два дня назад. Сегодня сотрудники учреждения будут закрашивать каракули "художников".

"Убирать надписи вандалов со стен древней Софии нам приходится, как минимум раз в неделю, по пятницам. Рисуют на отдаленных участках, в районе улицы Стрелецкой – далеко от центрального входа. А территория у нас большая – 5 гектаров. И на все это всего два охранника. Система видеонаблюдения есть, только возле центрального входа в заповедник", – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко.

Он отмечает, что сотрудники заповедника уже не раз обращались за помощью в полицию. Но конкретных мер по отношению к вандалам так и не было принято. Еще ни одного "художника" не наказали за порчу памятника истории в Киеве. Даже если их поймают, то наказание за такое правонарушение минимальное – штраф.

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Некоторые киевляне предлагают установить возле входа в Софию коробку для пожертвований на белую краску... А вот более радикальные, считают, что в борьбе с вандалами может помочь лишь одно средство – хороший подзатыльник... Ну и заставить вандала вручную смывать со стен собственные художества.

Напомним, в Киеве на Владимирской горке вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери.

Ранее в Киеве вандалы устроили погром на Лесном кладбище. Смотрите в сюжете:

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