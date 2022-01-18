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Ветер сорвал 50-килограммовый крест с Софийского собора в Киеве (фото)

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18 января, 13:24
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Крест был ненадежно прикреплен и от удара он разбился на части
Крест отправили на реставрацию.
Крест отправили на реставрацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Пропажу заметила охрана заповедника.

Как рассказали сайту "Сегодня" в Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу. В результате падения крест разбился на части.

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"Этой ночью был очень сильный ветер. Он сорвал трехметровый крест с одного из куполов собора в восточно-южном пределе храма. Он был ненадежно прикреплен в свое время. Сейчас крест передали на реставрацию. Его будут восстанавливать, к этому вопросу подключатся спонсоры. Через месяц, скорее всего, крест вернется на прежнее место", – пояснили нам в Национальном заповеднике "София Киевская".

Вес креста составляет 50 килограмм. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Купол Софийского собора. Фото: Ху**ый Киев

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Ветер срывает не первый крест

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области шквальный ветер повалил крест, установленный над рекой Днестр близ Бакотского монастыря.

Порывы ветра в районе были настолько сильными, что огромный крест рухнул на землю и разбился. Судя по фото, восстановлению он уже не подлежит.

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