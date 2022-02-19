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Ветрено и дождь: погода в Киеве на 19 февраля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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19 февраля, 05:58
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Ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов
Днем температура повысится до +5...+7 градусов. Коллаж "Сегодня"
Днем температура повысится до +5...+7 градусов. Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в субботу, 19 февраля, ухудшится. Весь день будет ветрено, а днем пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Погода

В предпоследнюю субботу февраля в столице будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем пройдет​​ небольшой дождь.

Также ожидается дождь, возможно, с мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов, поэтому утром будет скользко. Днем температура повысится до +5...+7 градусов. Ветер западный с переходом в юго-западный, 4-9 м/с.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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