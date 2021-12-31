Вход в аэропорт "Борисполь" теперь свободен для всех. Но есть условия – список

Отныне вход в Международный аэропорт "Борисполь" свободен для всех, даже для сопровождающих.
Об этом сообщила пресс-служба аэродрома.
Что нужно для входа в аэропорт
Администрация отмечает: следует соблюдать необходимые санитарные нормы, а именно – применять средства индивидуальной защиты (респираторы или маски). При этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела.
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Условия входа на территорию аэропорта:
- Температура тела не должна превышать 37,2 градуса. Если выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят.
- Гражданам не нужно предъявлять на входе документ по тестированию на COVID-19, вакцинации от COVID-19 или выздоровление лица от COVID-19.
Праздничные авиарейсы
В канун Нового года украинские авиаперевозчики добавили праздничные рейсы из международного аэропорта "Борисполь":
- С 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба).
- С 26 декабря – чартерные рейсы авиакомпании МАУ в Эрзурум (Турция) и авиакомпании SkyUp в Зальцбург (Австрия).
- С 27 декабря чартеры по новым направлениям осуществляют: авиакомпания МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), авиакомпания Роза Ветров – в Киттиль (Финляндия).
- С 28 декабря в Киттель можно вылететь также самолетами авиакомпании МАУ.
- С 28 декабря направления в экзотические страны открыли еще три компании: SkyUp – город Хамбантота (Шри-Ланка), МАУ – город Кайсери (Турция), Azur Air – город Канкун (Мексика).
- С 29 декабря Роза Ветров начала летать в город Рованиеми (Финляндия), а МАУ – в город Мале (Мальдивы).
- Рейсы в Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air.
Большинство этих рейсов будут выполняться только во время новогодних и рождественских праздников.
Раньше мы писали:
- Международный аэропорт "Борисполь" погрузился в праздничную атмосферу. В терминале D уже установили новогоднюю елку и организовали уютную фотозону.
- Как в американских фильмах: мы узнали, как выглядит полицейский участок в Борисполе.