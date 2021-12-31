Вход в аэропорт "Борисполь" теперь свободен для всех. Но есть условия – список

На территорию аэропорта стали пропускать не только пассажиров, но и сопровождающих

На территории аэропорта обустроены новогодние локации. / Фото: Коллаж: Сегодня

Отныне вход в Международный аэропорт "Борисполь" свободен для всех, даже для сопровождающих.

Об этом сообщила пресс-служба аэродрома.

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Что нужно для входа в аэропорт

Администрация отмечает: следует соблюдать необходимые санитарные нормы, а именно – применять средства индивидуальной защиты (респираторы или маски). При этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела.

Условия входа на территорию аэропорта:

Температура тела не должна превышать 37,2 градуса. Если выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят.

Гражданам не нужно предъявлять на входе документ по тестированию на COVID-19, вакцинации от COVID-19 или выздоровление лица от COVID-19.

Праздничные авиарейсы

В канун Нового года украинские авиаперевозчики добавили праздничные рейсы из международного аэропорта "Борисполь":

С 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба).

С 26 декабря – чартерные рейсы авиакомпании МАУ в Эрзурум (Турция) и авиакомпании SkyUp в Зальцбург (Австрия).

С 27 декабря чартеры по новым направлениям осуществляют: авиакомпания МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), авиакомпания Роза Ветров – в Киттиль (Финляндия).

С 28 декабря в Киттель можно вылететь также самолетами авиакомпании МАУ.

С 28 декабря направления в экзотические страны открыли еще три компании: SkyUp – город Хамбантота (Шри-Ланка), МАУ – город Кайсери (Турция), Azur Air – город Канкун (Мексика).

С 29 декабря Роза Ветров начала летать в город Рованиеми (Финляндия), а МАУ – в город Мале (Мальдивы).

Рейсы в Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air.

Большинство этих рейсов будут выполняться только во время новогодних и рождественских праздников.

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