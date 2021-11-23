Видео дня. Киев засыпает первым снегом

Спецтехника уже выехала на дороги города

В столице ухудшилась погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве выпал первый снег. Сейчас 173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Дорожники еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами.

"Специальная техника расположена на исходных позициях в городе, а также наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь. Коммунальная корпорация для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники", – говорится в сообщении.

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Коммунальщики готовятся справляться с непогодой / Фото: Укринформ

В УК "Киевавтодор" напоминают водителям, что в период ухудшения погодных условий необходимо:

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быть осмотрительными на дорогах;

сменить летнюю резину на зимнюю;

не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике. Автомобили, мешающие уборке улиц от снега, эвакуируют.

Уже почти во всех районах выпал снег / Фото: Сегодня

Снег уже отчетливо видно, если смотреть на свет / Фото: Сегодня

Машины на тротуарах притрусило снегом / Фото: Сегодня

Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25 и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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