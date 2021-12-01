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Видео дня. Под Верховной Радой протестуют тысячи предпринимателей

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 декабря, 11:13
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В столице под зданием ВР на митинг вышли тысячи предпринимателей – на месте усилили охрану
В столице протестуют ФОПы
В столице протестуют ФОПы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 декабря на акцию протеста под Верховной Радой собрались тысячи ФОПов. Одно из требований – отмена обязательного применения кассовых аппаратов.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Люди принесли с собой флаги SaveФОП и плакаты. Рядом установили сцену, где выступали спикеры и озвучивали свои требования.

В частности, предприниматели требуют принятия законопроекта №5866 об отмене обязательного применение кассовых аппаратов и выступают против увеличения налогов на малый бизнес.

Среди участников много правоохранителей – они следят за общественным порядком.

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Из-за проведений массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Полиция оцепила весь правительственный квартал, в местах проведения митингов взрывотехники проверяли территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.

В центре города полностью перекрыли движение

  • Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

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