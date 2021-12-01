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Видео дня. Протестующие ФОПы зажгли фаеры под Радой

Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
1 декабря, 12:13
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Митингующие сделали это под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай"
Протесты ФОПов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Протесты ФОПов в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 1 декабря, весь центр Киева перекрыт с раннего утра. Это связано с протестами ФОПов, которые во время митинга зажгли фаеры под знаменитую песню украинской группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщает "Сегодня".

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В ролике можно увидеть, что протестующие ФОПы под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай" зажгли множество фаеров.

До этого митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. На данный момент митинг мирный.

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Митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Митингующие развернули плакат с Героями Небесной Сотни. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В центре Киева полиция усилила меры безопасности

Из-за проведений массовых акций полиция совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство.

В местах проведения протестов взрывотехники проверят территорию, чтобы выявить опасные и подозрительные предметы.

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Также на фильтрационных пунктах полицейские будут проводить превентивные мероприятия и выборочно проверять вещи участников акции, чтобы никто не пронес в места скопления граждан предметов, которые могут навредить другим.

В центре города полностью перекрыли движение

  • Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от Майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

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