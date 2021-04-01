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Видео дня. Сотрудники Киевского зоопарка выпустили пеликанов на озеро

1 апреля, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сегодня отмечают Международный день птиц

Сегодня, 1 апреля, выпустили пеликанов к озерам в столичном зоопарке.

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Об этом сообщает Киевский зоологический парк общегосударственного значения в Facebook.

"Сегодня отмечаем целых два события – Международный день птиц и выпуск пеликанчиков Киевзоо к озерам на центральном входе", – пишут в сообщении.

Видео события опубликовали на страничке зоопарка.

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Ранее мы писали, что под Одессой из ресторана вызволили пеликанов.

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Напомним, что в парке в Одесской области поселилось более тысячи пеликанов.

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Киев видео озеро зоопарк пеликан

Источник: Сегодня

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