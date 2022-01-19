Видео дня. В Киеве на Крещение лед ломают лопатой

Как нам стало известно, лед ломают лопатой, так как существующей проруби стало мало

На Гидропарке собралось много жителей Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в среду, 19 января, на водоемах столицы жители города начали отмечать Крещение.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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По состоянию на утро 19 января на Гидропарке собралось много жителей Киева. Люди не только купаются в проруби, но веселятся и танцуют, чтобы согреться.

На Гидропарке лед ломают лопатой, так как существующей проруби стало мало.

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В Киеве отмечают Крещение. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Какие правила нужно помнить

Купайтесь в заранее определенных местах, которые оборудованы и где будут дежурить спасатели и медики.

Перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, ведь температура воды значительно ниже температуры тела.

Безопасное пребывание в ледяной воде – 3-5 секунд.

После купания следует снять мокрую одежду, быстро растереться полотенцем и одеться. Это уменьшит нагрузку от холода. Одежда и обувь должны быть сухими.

Теплый напиток поможет согреться после ледяной воды.

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