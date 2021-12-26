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Видео дня. В Киеве создали новогоднюю автоелку из 300 машин

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 21:50
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Автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни
В Киеве устроили необычный перфоманс. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве устроили необычный перфоманс. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве водители решили создать из своих машин новогоднюю елку. В мероприятии использовали более 300 автомобилей.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Типичный Киев".

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Яркая елка из машин

На видео можно увидеть, как более 300 автомобилей выстроились в форме новогодней елки, включили фары и аварийные сигналы.

"Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", – говорят очевидцы.

По стране шествуют автоелки

В Украине продолжаются флешмобы по построению новогодней елки из машин. Конкуренцию харьковской автоелке, пока признанной самой большой в стране, пытались составить в Киеве и Днепре.

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У Киева елка получилась как живая, что запечатлено на ярком видео.

При построении столичной елки в очередь в районе окружной дороги выстроились сотни автомобилей.

В Киеве также отличились миниатюрной автоелкой из автомобилей Smart.

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Старался не отставать от модного флешмоба и Днепр, там в акции приняли участие около двухсот машин.

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