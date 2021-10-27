Видео дня. В реанимации киевской больницы заканчиваются места для COVID-пациентов

В реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 занято почти 90% мест СOVID-больными.
Об этом сообщает главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.
Ситуация ухудшается
По словам медика, 30-40 % пациентов сразу попадают в реанимацию. Среднего течения болезни нету. Все лечатся только амбулаторно.
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"У нас 455 коек и 90% мест уже заняты. Все пациенты подключены к кислороду. Такого еще не было", – добавила Татьяна Мостепан.
Среди больных и вакцинированные
В отделении 3-4% людей есть с вакциной.
"Эти пациенты находятся не в реанимации. У них болезнь протекает не так агрессивно", – говорит медик.
В Украине третья волна коронавируса
Сейчас в Украине третья волна коронавирусаи она является самой большой. Она не только побила свои собственные рекорды, а и побила рекорды исторического максимума континента.
Ситуация в Украине не самая плохая. Другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас у нас.