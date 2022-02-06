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Видео дня. В "Укрзализныце" показали, как устанавливают новый подъемник на киевском вокзале

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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6 февраля, 15:01
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Установят новый подъемник до 6 апреля 2022 года
Новый подъемник прослужит 30 лет
Новый подъемник прослужит 30 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве начали монтаж главного эскалатора страны на Центральном ж/д вокзале. В начале февраля стартовали работы по установке каркаса нового подъемника.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Что такое каркас эскалатора?

Подъемник состоит из элементов: лестницы, перила, балюстрада и т.д. Так вот, из-за большого совокупного веса всех элементов они монтируются постепенно. Каркас – это некая точка опоры для элементов подъемника.

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Как именно это происходит

21 января "Укрзализныця" начала замену главного эскалатора страны, находящегося в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Старый подъемник уже демонтирован и отправлен на списание.

Напомним, что установят новый подъемник до 6 апреля 2022 года.

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Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии

"Укрзализныця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил народный депутат от "Батькивщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Константин Бондарев.

"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года, протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзализныця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

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