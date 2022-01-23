Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Видно из космоса: в Киеве на крыше дома оставили послание Путину (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 15:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Здание, где оставили послание для президента России, находится на улице Теодора Драйзера, 4А
Надпись зафиксировал спутник, когда снимал столицу / Коллаж "Сегодня"
Надпись зафиксировал спутник, когда снимал столицу / Коллаж "Сегодня"

В Деснянском районе Киева на крыше одного из зданий написали "Путин ху*ло", когда столицу снимал спутник. Здание находится на улице Теодора Драйзера, 4А.

Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Реклама

Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps
Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

Если открыть спутниковый снимок Google на ул. Теодора Драйзера, 4А, на крыше здания можно увидеть известное в Украине выражение "Путин ху*ло".

Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps
Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

Реклама

Неизвестно есть ли на здании эта надпись сейчас.

Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps
Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда подорожает проезд в транспорте Киева? В КГГА ответили Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве приморозит: какая погода будет 23 января Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
23 января. Руслан Пономарев. 20 лет назад 18-летний юноша из Горловки, досрочно выиграв шахматную корону, стал самым молодым чемпионом мира в истории…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

8 014

заболело за неделю в Киeвe

+23%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять