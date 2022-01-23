Видно из космоса: в Киеве на крыше дома оставили послание Путину (фото)

Здание, где оставили послание для президента России, находится на улице Теодора Драйзера, 4А

Надпись зафиксировал спутник, когда снимал столицу / Коллаж "Сегодня"

В Деснянском районе Киева на крыше одного из зданий написали "Путин ху*ло", когда столицу снимал спутник. Здание находится на улице Теодора Драйзера, 4А.

Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

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Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

Если открыть спутниковый снимок Google на ул. Теодора Драйзера, 4А, на крыше здания можно увидеть известное в Украине выражение "Путин ху*ло".

Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

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Неизвестно есть ли на здании эта надпись сейчас.

Оригинальное послание Путину. Скрин: Google maps

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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