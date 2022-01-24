"Виновата Америка": что думают киевляне об угрозе войны с Россией (видео)

Жители столицы рассказали, верят ли они в возможность активных боевых действий на территории Украины

Киевляне отрицают, что начали массово покупать продукты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В супермаркетах Киева массово скупают гречку, сахар и муку. Как утверждают некоторые политики, киевляне делают это, опасаясь вторжения России в Украину.

Корреспондент "Сегодня" прошелся по столичным магазинам и спросил у людей, что они думают об этом внезапном ажиотаже.

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Винят власть и Америку

На вопрос журналиста, с чем связано то, что люди массово скупают гречку, супружеская пара пенсионеров начала оживленно критиковать власть.

"С ложью (связано. – Ред.). С нашей ложью. Они умышленно убрали с полок, чтобы пенсионеры не могли купить", – сказали супруги.

В то же время они не считают, что ситуация с массовой покупкой продуктов связана с агрессией РФ.

"Ни одни россияне об этом не сказали. Нам война не страшна, но зачем она сдалась? Никто за войну не вспоминает, одна Америка и мы. Америке только и хочется влезть сюда, чтобы у нас война была", – уверена пенсионерка.

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Еще одна пенсионерка убеждена, что "это специально делается, чтобы нагнетать этот ажиотаж".

"А когда хаос, то люди сходят с ума", – сказала она.

Эта же женщина добавила, что "гопника-президента не слушает".

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Действительно ли есть дефицит товаров?

Сотрудник "Сильпо", общаясь с журналистами, опроверг предположение, что нехватка товара каким-либо образом связана с угрозой войны с РФ. Он объяснил, что товар на складах есть, его просто не успевают выставлять на полки.

В супермаркете NOVUS нас заверили, что все товары завезли, а массовую скупку гречки связали с новогодними праздниками.

Кассир в этом же супермаркете заверил, что люди берут ровно столько товара, сколько им нужно для повседневной жизни. Он добавил, что не наблюдает массовой паники и скупки гречки или вермишели.

Киевляне не боятся ни агрессии, ни голода

"Мне 81 год, я сколько себя помню, когда кто-то где-то сказал, то и покупают (крупы. – Ред.). Ну и пусть. Тогда там моль летает по дому, жучки заводятся. Я такого не делаю. Нет смысла, его есть все равно не будешь", – рассказала журналисту "Сегодня" пенсионерка.

Еще одна жительница столицы заверила, что не опасается российской агрессии и покупать годовой запас гречки не собирается.

"Зачем бояться? Страх – это самое плохое, что может быть", – сказала она.

Еще один киевлянин убежден: "Если будем поддаваться панике, то из этого ничего не выйдет".

Ажиотаж на продукты первой необходимости в Киеве был замечен на прошлой неделе. Это случилось на следующий день после обращения президента Владимира Зеленского, в котором он призвал украинцев не паниковать на фоне угрозы войны с Россией.

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