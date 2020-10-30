Хэллоуин на карантине: как полиция будет проверять ночные клубы Киева

За прошедшие сутки в Киеве рекорд по выявленным случаям коронавируса – 741. Количество инфицированных стремительно растет. Тем не менее в городе запланированы тематические вечеринки и дискотеки в ночных клубах по случаю празднования Хэллоуина.

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В социальных сетях можно найти массу объявлений о дискотеках в ночных клубах столицы, а именно 30 и 31 октября по случаю празднования Хэллоуина. Владельцев развлекательных заведений, видимо не пугает статистика количества инфицированных по городу.

"А зачем закрывать ночные клубы? Вы посмотрите, что твориться вокруг – работают рынки и ярмарки по всему городу. Там люди вообще ходят все без масок. Комики дают концерт в Дворце Украина... Власти закрывают на это глаза. А нам тоже нужно отдыхать, тем более хочется весело провести Хэллоуин", – возмущается киевлянка Ольга.

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Стоит отметить, что многие заведения все же прекращают работу после 22:00. О чем, сообщают на своих сайтах и в социальных сетях.

Киев находится в "оранжевой зоне" карантина. По нормам – ночные клубы и другие заведения столицы не должны работать после 22:00.

"Проверяют их исключительно сотрудники Национальной полиции – это зона их ответственности. Сотрудники Госпродпотребслужбы проводят свои проверки в дневное время. Они проверяют, как предприятия соблюдают противоэпидемиологический режим", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что рейды по ночным клубам проводят регулярно.

"Отработка ночных клубов и других заведений, которые должны закрываться после 22:00 у нас проводиться регулярно. Она не зависит от праздников, например, Хэллоуина. Мы проверяли эти заведения во время жесткого карантина, а также проводим проверки и сейчас", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.

За нарушение правил карантина, владельцам заведений грозит штраф от 34 тысяч гривен.

Как мы сообщали ранее, с марта по октябрь в Киеве было составлено 89 протоколов за нарушение карантина на заведения ресторанного хозяйства. Также штрафовали ночные клубы, которые работали вопреки запрету.

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Ночные клубы нарушали запрет и летом, когда ситуация с инфекцией была не такой критичной, как это происходило, смотрите в нашем сюжете:

Карантин: ночные клубы работают несмотря на запрет

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