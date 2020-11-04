Виталий Кличко вылечился от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от COVID-19.

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Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 4 ноября.

Так, Кличко провел сегодня брифинг уже с рабочего места. До этого мэр лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус – отрицательный. И чувствую себя я хорошо", – сказал Виталий Кличко.

Напомним, накануне выборов, 24 октября, Виталий Кличко заявил, что заразился коронавирусом.

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Пока во Всемирной организации здравоохранения констатируют ускорение темпов распространения пандемии COVID-19 в мире, коронавирусная инфекция пересекла новый рубеж – 47 млн инфицированных.

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