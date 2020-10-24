Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию. Работать он продолжит из дома. Также он призвал украинцев не пренебрегать противоэпидемическими правилами и не игнорировать угрозу.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек.
Также мы сообщали, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране.
Кроме того, врач-анестезиолог высшей категории и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может не появиться в ближайшие два года.
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