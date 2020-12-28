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Включилось чудо. Почему скандальная шляпа вернулась на Софийскую площадь

28 декабря, 12:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Шляпа на Софийской площади простоит до 6 января

Возвращение сказочной шляпы на Софийскую площадь в виде арт-объекта порадовало многих киевлян, которым понравилась идея с волшебной шляпой на макушке елки. Теперь к скандальному арт-объекту выстраиваются огромные очереди из киевлян, которые могут загадать под ней желание. Сайт "Сегодня" выяснял у организаторов новогоднего праздника, почему шляпу такие вернули на площадь.

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Напомним, после шумихи в социальных сетях, организаторы праздника на Софийской площади, решили снять шляпу с макушки елки. Шляпу разобрали и отправили в один из парков столицы.

"Бывает циклон, а бывает антициклон. Так и в истории со шляпой. Тех, кто хотел видеть ее в виде фотозоны на Софийской площади стало очень много. Поэтому сказочным образом шляпа вернулась на площадь. Да, она немного изменила свое предназначение. И вместо макушки елки, она теперь фотозона, на которой можно загадать любое желание к Новому году", – рассказывает сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник на Софийской площади.

Он добавляет, что сказочная шляпа на Софийской площади простоит там до 6 января. И все желающие могу прийти к ней и загадать заветное желание.

"Шляпа пробудет на Софийской площади до начала локдауна. После этого она переедет в один из парков Киева. Мы ее обязательно сохраним. Она должна остаться, как маленькая история большого города. На следующий Новый год она не останется. У нас будет новая тема Нового года и новые арт-объекты", – добавляет Игорь Добруцкий.

Возращения шляпы на Софийскую площадь стало возможным благодаря меценатам, которые согласились профинансировать ее установку.

"Возращение шляпы никак не отразилось на бюджете города, ни оргкомитете новогоднего праздника. Все было сделано за средства меценатов. В том числе и трон под шляпой, на который теперь садятся, чтобы загадать желания. Просто включилось новогоднее волшебство – и шляпа вернулась", – заверяет Игорь Добруцкий.

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Напомним, подборку самых красивых рождественских елок в Европе представили авторы туристической организации European Best Destinations. В десятку лучших вошла и скандальная главная елка Украины.

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Киев шляпа Новый год

Источник: Сегодня

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