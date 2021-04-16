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Власть призывает приостановить богослужения в Киеве на время локдауна

16 апреля, 17:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Они предлагают альтернативу – обеспечить видеотрансляции на украинских телеканалах и через Интернет

Городские власти обратились к религиозным общинам в Киеве с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
По его словам, учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через Интернет.
"К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительная. Город продолжает действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян – наша главная цель", – отметил Валентин Мондриевский.
Он также подчеркнул, что решение об ослаблении строгих ограничений город будет принимать с учетом динамики заболеваемости и заполненности коек в больницах – в первую очередь, оборудованных подачей кислорода.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро 16 апреля в Киеве обнаружили еще 1609 новых случаев коронавируса.

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Киев КГГА карантин богослужение локдаун

Источник: Сегодня

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