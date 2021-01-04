Власти в Киеве отреагировали на запрет продажи свечей, спичек и лампочек в локдаун

С 8-го по 24 января на всей территории Украины вводится локдаун, во время которого будет запрещена торговля любыми товарами, кроме продуктов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов для животных, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

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После Рождества даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, электролампочки, батарейки, детские товары для обучения. Чем они, а также инструменты и детские товары, не угодили авторам документа – совершенно непонятно.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан подтвердил сайту "Сегодня", что с 8 января доступными будут только товары и услуги первой необходимости. Остальное – только по адресной доставке:

"Одежды, прессы, лампочек, батареек, детских товаров для обучения в перечне разрешенных действительно нет. Такое решение принято по мнению каких-то экспертов… Хотелось бы посмотреть в глаза этим экспертам, которые предполагают, что благодаря этим товарам будет меньше людей в магазинах. Это полностью противоречит всем вещам, которые как-то связаны с эпидемиологией".

Олег Рубан добавляет, что пока неясно, будут ли киевляне сметать товар с полок в магазинах до 8 января.

"Будет ли ажиотаж – неизвестно. Но правильно было бы это все исправить. Должны быть места, где люди, соблюдая безопасную дистанцию, могли бы приобретать жизненно важные продукты и товары", – добавляет глава Госпродпотребслужбы Киева.

Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товаров, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать отдельные секции или запрещать продажу таких товаров непосредственно при расчете на кассе.

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Напомним, ранее сообщалось, что еще украинцы не смогут купить во время локдауна, кроме лампочек, спичек и газет.

В Американской торговой палате решение Кабмина назвали не только прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводящим к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

Также сообщалось, что медиабизнес, журналисты и издатели просят разрешить продажу прессы во время локдауна.

Видео: Сегодня

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