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Во время ремонта Русановского канала украли миллион гривен: будет суд

15 октября, 11:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Экс-директору подрядной организации грозит тюрьма на срок от 7 до 12 лет

В Киеве будут судить экс-директора подрядной организации, который украл миллион гривен во время ремонта Русановского канала.

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Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

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Так, в 2018 году с предприятием был заключен договор по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль улицы Флоренции. Бывший директор подрядного предприятия подписал акты о выполненных работах, зная, что сведения в них не соответствуют действительности.

"Таким образом бывший чиновник завладел почти 1 млн гривен столичного бюджета", – говорится в сообщении.

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Отметим, обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд для рассмотрения. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее мы писали, что завершили расследование против Вадима Титушко – ему инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, дело передано в суд.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал Офис генерального прокурора исключить информацию о подозрении Павлу Вовку из Единого реестра досудебных расследований из-за якобы ненадлежащего ее вручения.

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Киев суд Русановский канал

Источник: Сегодня

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