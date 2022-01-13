Водитель Кличко заплатил штраф за неправильную парковку. Мэр показал чек

Водитель мэра Киева Виталия Кличко, который 13 января нарушил правила дорожного движения, уже заплатил штраф.
Об этом глава столицы написал в своем Telegram-канале.
"Штраф уже уплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!", - заявил Кличко.
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Как водитель нарушил правила?
Машина мэра столицы остановилась слишком близко с пешеходным переходом. По правилам, расстояние между авто и "зеброй" должно быть не менее 10 метров.
Машину заметили под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник участвовал в пресс-конференции.
Где нельзя парковаться?
В Минюсте заявили, что есть целый перечень мест, где запрещено парковаться автомобилям. В частности, указывается, что не следует парковать авто ближе чем:
- 5 метров к мусорным контейнерам;
- 10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места выполнения дорожных работ;
- 30 метров до остановки общественного транспорта;
- 50 м до железнодорожного переезда.