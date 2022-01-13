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Водитель Кличко заплатил штраф за неправильную парковку. Мэр показал чек

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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13 января, 16:00
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Виталий Кличко прокомментировал информацию о том, что его водитель нарушил ПДД, когда подвозил его на пресс-конференцию
Водитель Кличко выплатил штраф за нарушение ПДД
Водитель Кличко выплатил штраф за нарушение ПДД / Фото: Коллаж: Сегодня

Водитель мэра Киева Виталия Кличко, который 13 января нарушил правила дорожного движения, уже заплатил штраф.

Об этом глава столицы написал в своем Telegram-канале.

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"Штраф уже уплачен через "Киев Цифровой". Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения!", - заявил Кличко.

Чек об уплате штрафа. Скриншот

Как водитель нарушил правила?

Машина мэра столицы остановилась слишком близко с пешеходным переходом. По правилам, расстояние между авто и "зеброй" должно быть не менее 10 метров.

Фото: PavlovskyNews

Машину заметили под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник участвовал в пресс-конференции.

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Где нельзя парковаться?

В Минюсте заявили, что есть целый перечень мест, где запрещено парковаться автомобилям. В частности, указывается, что не следует парковать авто ближе чем:

  • 5 метров к мусорным контейнерам;
  • 10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места выполнения дорожных работ;
  • 30 метров до остановки общественного транспорта;
  • 50 м до железнодорожного переезда.

Виталий Кличко
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