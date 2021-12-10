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Водитель не уступил дорогу "скорой" с сиреной: в Киеве медики попали в жесткое ДТП

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
10 декабря, 23:18
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В результате столкновения спецтранспорт перевернулся
Выясняются все обстоятельства. Коллаж "Сегодня"
Выясняются все обстоятельства. Коллаж "Сегодня"

В Киеве работники правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого получили травмы два медицинских работника.

Об этом сообщила полиция Киева в Фейсбуке.

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Подробности

10 декабря на специальную линию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Константиновской.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не предоставил предпочтение в движении карете "скорой", которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", – говорится в сообщении.

В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу

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Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет дана ​​правовая квалификация.

В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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