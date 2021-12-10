Водитель не уступил дорогу "скорой" с сиреной: в Киеве медики попали в жесткое ДТП

В Киеве работники правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП с участием автомобиля экстренной медицинской помощи, в результате которого получили травмы два медицинских работника.
Об этом сообщила полиция Киева в Фейсбуке.
Подробности
10 декабря на специальную линию 102 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на улице Константиновской.
Далее по теме
"По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet не предоставил предпочтение в движении карете "скорой", которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом", – говорится в сообщении.
В результате столкновения спецтранспорт перевернулся, двое медицинских работников получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После установления всех обстоятельств ему будет дана правовая квалификация.
В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.
"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.
Ранее мы писали:
- Под Одессой произошло масштабное ДТП: шесть человек в больнице, есть погибший.
- Смертельная авария на трассе Днепр – Запорожье: авто разбилось вдребезги.