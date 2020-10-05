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Водителя, напавшего на женщину в киевской маршрутке, привлекут к ответственности

5 октября, 14:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Решается вопрос с перевозчиком

В Киеве хотят уволить водителя маршрутки №511 за грубое обращение с пассажирами. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации.

"Мы будем требовать от перевозчика уволить такого нервного водителя. Так поступать он не имел права. Заниматься рукоприкладством никому не позволено. Сейчас мы общаемся с перевозчиком. В течение дня будет подготовлен приказ об увольнении водителя", – говорят в Коммунальной службе перевозок КГГА.

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Напомним, в Киеве произошло очередное ЧП в маршрутке. Водитель маршрутного такси № 511 вытолкал из салона автобуса девушку-пассажирку. Он требовал от девушки рассчитаться бумажными купюрами, а не железными монетами.

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Ранее мы писали, что в киевской маршрутке произошел неприятный инцидент – водитель маршрутного такси №401 вытолкал из салона пенсионерку. Позже стало известно, что водителя уволили.

Смотрите видео:

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Киев маршрутка КГГА водители

Источник: Сегодня

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