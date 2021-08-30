Вонь и зелень. На Осокорках зеленые водоросли оккупировали часть Днепра (фото)

Киевляне снова обсуждают тему позеленевшего Днепра. Пользователи социальных сетей пишут про страшную вонь в затоке Берковщина на столичных Осокорках.
Об этом сообщает "Сегодня".
По словам местных жителей, при строительстве парка и водного городка, стройматериалы и отходы просто сбрасывали в воду. Теперь от водоема стоит сильный запах, который слышно даже через закрытое окно в радиусе 1 километра.
Сайт "Сегодня" проверил данную информацию. Возле водоема нет никаких неприятных запахов. А вот зеленые водоросли плотно оккупировали залив Днепра на столичных Осокорках.
В зеленой жиже вся береговая зона возле новой набережной, которую недавно открыли для прогулок рядом с ТРЦ "River Mall".
Микроскопические водоросли плавают возле всего берега. Но это не мешает молодым людям делать селфи на деревянном мостике. Тут же ловят рыбу рыбаки, а в воде вместе с зеленой жижей плавают утки.
Кстати, больше всего зеленой жижи в недостроенной части набережной, там большие заросли лилий и водяного ореха. Это участок пока закрыт для прогулок.
Чем опасна зеленая жижа?
По словам эколога Александра Соколенко, водоросли опасны прежде всего для рыбного запаса реки.
"На территории Киевского водохранилища критически низко падает уровень кислорода в воде. Эти растения забирают свет. Плюс эта масса гниет и выделяет углекислый газ. От этого качество воды существенно ухудшается и начинается массовый мор рыбы. То же происходит в Днепре, куда попадают водоросли", – поясняет Александр Соколенко.
- Водоросли могут вызвать сезонный мор рыбы в Днепре;
- Они токсичны для человека и животных;
- Поэтому, если ваша собака искупалась в такой воде, ее следует помыть;
- При купании в Днепре не глотайте воду;
- Вместе с ней в организм попадут водоросли, а при большом количестве они могут привести к существенному ухудшению здоровья: расстройству кишечника и отравлению.
Ранее мы писали, что:
- в Днепре под Киевом люди замечали много медуз.
- начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в одном из интервью признал, чтов Днепре значительно превышено содержание химических веществи там купаться не рекомендуют.