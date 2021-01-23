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Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Зюзя"

23 января, 14:38

Ольга Литвин Ольга Литвин

Ему запретили въезжать в Украину на протяжении трех лет

"Зюзю", 39-летнего "вора в законе", выдворили за пределы Украины и запретили въезжать в страну на протяжении трех лет.

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Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

По данным оперативников, на днях в Киев прибыл "авторитет", чтобы встретиться с представителями криминальной среды и перераспределить денежные "потоки", полученных вследствие имущественных преступлений.

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Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили его местонахождение.

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Правоохранители задержали "Зюзю" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

22 января этого гражданина изгнали за пределы страны.

Ранее из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабер Орагвелидзе), которого оперативники задержали в Черновицкой области.

Напомним, на протяжении 23 лет запретили въезжать в Украину "вору в законе" Тенгизу Чараю, известному в криминальном мире как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский".

Смотрите сюжет, как СБУ обезвредила группировку автоворов, которую координировал один из российских "воров в законе":

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Киев вор в законе Украина выдворен запрет на въезд
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