Из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Зюзя"

Ему запретили въезжать в Украину на протяжении трех лет

"Зюзю", 39-летнего "вора в законе", выдворили за пределы Украины и запретили въезжать в страну на протяжении трех лет.

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Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

По данным оперативников, на днях в Киев прибыл "авторитет", чтобы встретиться с представителями криминальной среды и перераспределить денежные "потоки", полученных вследствие имущественных преступлений.

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Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили его местонахождение.

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Правоохранители задержали "Зюзю" и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

22 января этого гражданина изгнали за пределы страны.

Ранее из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабер Орагвелидзе), которого оперативники задержали в Черновицкой области.

Напомним, на протяжении 23 лет запретили въезжать в Украину "вору в законе" Тенгизу Чараю, известному в криминальном мире как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский".

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