Вор не подозревал, что находится в коробке: в Киеве из автобуса украли посылку (фото)

Отправитель посылки просит помочь найти ее

Животных должны были забрать на вокзале в 12:30/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве вблизи станции метро "Харьковская" украли двух эублефаров. Неизвестный мужчина забрал гекконов посреди дня.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности

Известно, что животных привез автобус на автовокзал вблизи Центрального железнодорожного вокзала. Гэконов должна была забрать женщина. Пока водитель транспортного средства разгружал багаж, неизвестный украл коробки с ящерицами. В одной коробке животное ехало во Львов, в другой — в клинику.

Просят помощи разыскать вора

В случае, если кто-то из людей видел как мужчина украл коробки или имеет какую-либо информацию, просят писать на аккаунты в Telegram (никнеймы @rexlise и @zzloy_kaktus).

Коробки с животными были в синем пакете/Фото: "Сегодня"

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Ящериц должны были забрать на вокзале/Фото: "Сегодня"

Животных украли по приезду автобуса/Фото: "Сегодня"

Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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