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Воскрес? В Сети показали, как "умерший" на митинге встал и ушел из-под Рады (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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26 января, 12:06
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Появилось видео, как мужчина, который лежал без сознания возле Рады, ушел после оказания помощи. Однако лидер "SaveФОП" указал на ошибку
Мужчину, которого считали погибшим во время протестов, показали живым на видео
Мужчину, которого считали погибшим во время протестов, показали живым на видео / Фото: Коллаж: Сегодня

Пострадавший во время митинга ФОПов под Радой, о "гибели" которого писали ранее, после оказания помощи встал и ушел вместе с еще одним протестующим.

Видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

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На записи видно, как мужчина шел от группы копов и нацгвардейцев, которые оказывали ему помощь возле Рады.

Что известно о "смерти" мужчины?

Лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич заявил, что во время акции протеста мужчина скончался. По его словам, пострадавшего били по голове правоохранители.

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Однако сайту "Сегодня" в полиции опровергли эту информацию. Копы заверили, что информация о смерти мужчины – фейк, человек жив. Протестующему стало плохо, он потерял сознание. Полицейские и нацгвардейцы оказали ему первую помощь.

Доротич заявил, что мужчина на видео – не тот пострадавший

Сергей Доротич рассказал сайту "Сегодня", что идущий мужчина, которого показали на новом видео, – не тот пострадавший, о котором он говорил. Он считает, что тот действительно погиб, а на этом видео совсем другой человек.

По словам Доротича, на его записи протестующий был седым и с бородой, а на этой – нет.

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Что известно о других пострадавших?

В МВД сообщили, что в результате столкновения 18 полицейских получили травмы, в том числе переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз.

Также медикам скорой помощи поступили обращения о трех пострадавших участников акции. По информации врачей, у одной женщины из толпы митингующих перелом предплечья и трех ребер.

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