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Воздушный парад в Киеве: в День Независимости над Крещатиком пролетели десятки самолетов (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 12:33
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Украина сегодня отмечает 30-летие Независимости парадом – военные пройдут центру столицы, а также в шествии берет участие техника и авиация
Военные самолеты в небе. Фото: коллаж "Сегодня"
Военные самолеты в небе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа проходит праздничный парад.Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей.

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Авиатранспорт с 11 утра кружит в небесном пространстве.

Один из вертолетов развернул флаг Украины прямо в небе.

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Также крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія" принял участие в военном параде.

Самолет на параде. Фото: "Сегодня"
Самолет на параде. Фото: "Сегодня"

"Мрія" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.

Вид снизу. Фото: "Сегодня"
Вид снизу. Фото: "Сегодня"

Как празднуют парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

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А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

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В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.

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