Возле метро "Арсенальная" заработает новый необычный фонтан

В среду в Киеве откроют новый светомузыкальный фонтан. Для гостей праздника выступит пианист-виртуоз, также состоится первое музыкально-световое шоу

В новом фонтане будет использовано 56 светильников / Фото: Сегодня

В Киеве в среду, 1 сентября, откроют новый светомузыкальный фонтан – его установили за станцией метро "Арсенальная" на территории A-Station. Фонтан оборудован интеллектуальной системой динамических форсунок, реагирующих на свет и музыку, он станет финальным аккордом в проекте реновации Арсенальной площади, который продолжался почти год.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Светомузыкальный фонтан – это подарок Киеву от девелоперской компании A Development, которая реставрировала корпуса завода "Арсенал", здание военной комендатуры и Никольские ворота, а также сделала редевелопмент территории вокруг этих исторических сооружений. Благодаря масштабному проекту, местность, годами закрытая забором от глаз киевлян, превратилась в приветливое общественное пространство.

Фонтан откроет мэр Киева Виталий Кличко, нажав специальную кнопку. Для гостей праздника выступит пианист-виртуоз Евгений Хмара. А в 20:00 состоится первое музыкально-световое шоу фонтана, специально разработанное на тему произведения "Palladio" композитора Карла Дженкинса.

Киевляне также смогут посмотреть мультимедийное 3D шоу на фасаде восстановленных Никольских ворот. Его будут показывать несколько раз в течение вечера, чтобы увидели все желающие.

Что известно о новом фонтане

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• На пике своей работы будет потреблять 10,5 кВт/ч электроэнергии, что очень мало по мировым меркам. В фонтане вся вода будет дренировать через щели между гранитными плитами и в нем не будет решеток, чтобы не портить общую концепцию площади.

• В фонтане будет использовано 56 фонтанных насосов и 56 светильников. Светильники будут накладные и плоские. Они выдерживают нагрузку в 1,5 тонны.

• К работе фонтана можно подключиться удаленно и проверить состояние каждого узла. При необходимости изменить таймер и режим его работы

• Вода в фонтане будет чиститься автоматически, и в нее будет добавляться нужное количество химических реагентов. Для полной дезинфекции в фонтане предусмотрена дополнительная ультрафиолетовая стерилизация, чтобы убить все оставшиеся грибки и микробы.

• В фонтане будет использовано самое высокотехнологичное оборудование и новые программируемые форсунки, которые создают 5 водных образов!

Напомним, ранее в социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко.

Мы также писали, что на Контрактовой площади фонтан пришлось отключить из-за того, что неизвестные налили туда моющего средства и образовалось много пены.