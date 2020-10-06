У терминала в аэропорту "Борисполь" много скорых: что произошло (видео)

Очевидцы сняли на видео очередь из скорых

Возле терминала "В" в аэропорту "Борисполь" киевляне заметили скопление автомобилей скорой помощи, там насчитали четыре автомобиля.

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"Что произошло – непонятно", – пишут очевидцы в Сети.

В международном аэропорту "Борисполь" сайту "Сегодня" сообщили, что ничего страшного в аэропорту не произошло.

"В скоплении скорых возле терминала аэропорта – нет ничего необычного. Сегодня состоится отправка на лечение в Германию наших раненых солдат. Поэтому возле терминала собрались скорые", – пояснили нам в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь".

Сколько солдат отправят на лечение, нам не смогли сказать. В аэропорту как раз занимаются организацией мероприятия.

Напомним, СБУ выявила хищение десятков миллионов гривен при реконструкции аэропорта "Борисполь".

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Ранее мы писали, что на Бориспольской трассе под Киевом произошло жесткое ДТП- пострадал мужчина.

Видео: dtp.kiev.ua

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