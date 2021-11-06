Впервые с момента аварии. В Чернобыльской зоне можно арендовать помещение

В Чернобыльской зоне выставили на торги в аренду помещения. Случилось это впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.
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Торги со стартовой ценой 4,2 тысяч гривен в месяц состоятся 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м на центральной улице Чернобыля.
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"У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды", – утверждают фонде государственного имущества Украины.
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Исследование зафиксировало сразу несколько краснокнижных животных. Эксклюзивных журавлей, которые прогуливаются по лесу, орлана белохвостого, который охотится на черепаху.
Ночью к фотоловушкам подошла рысь. Также в зоне отчуждения живут целые табуны лошадей Пржевальского. Впрочем, зоологов интересует особенно ценный экземпляр – бурый медведь. Об этом животном в Чернобыльской зоне ходят легенды.
Так вот оно – доказательство! Бурый медведь таки случается в зоне отчуждения. В объектив телекамеры попал крупный самец – для зоологов это настоящая сенсация.
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