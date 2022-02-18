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Впервые за 18 лет! В Киеве начнут капитальный ремонт Крещатика

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 12:08
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Первый этап ремонта планируют завершить в мае, а полностью закончить все работы хотят уже осенью
В Киеве начинают ремонт Крещатика.
В Киеве начинают ремонт Крещатика. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в середине марта начнут капитальный ремонт по улице Крещатик. Обновление главной улицы столицы состоится впервые за 18 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Работы на Крещатике будут выполнять круглосуточно. Первый этап должен быть закончен в конце мая. Полностью закончить капитальный ремонт Крещатика планируют осенью.

Что отремонтируют

В рамках ремонта планируют сделать следующее:

  • заменят асфальтовое покрытие проезжей части,
  • заменят покрытие тротуаров (устроят гранитное мощение),
  • обустроят велодорожки,
  • отремонтируют систему ливневой канализации.

Кроме того, улица получит большее озеленение. Так, на обновленных газонах устроят систему автополива и высадят новые деревья. Выполнят капитальный ремонт подземных пешеходных переходов. Предусмотрено и обустройство наземных пешеходных переходов.

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Будет ли перекрытие улицы

Ограничений по всей протяженности Крещатика (от пл. Европейской до пл. Бессарабской) не планируется.

При выполнении работ предусмотрено ограничение движения в отдельных кварталах. В частности, на участках ул. Б. Хмельницкого – пл. Европейская и ул. Б. Хмельницкого – пл. Бессарабская.

Схемы объезда будут опубликованы впоследствии.

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