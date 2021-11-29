"Вряд ли это ошибка". В Киеве продают мячи с символикой РФ (фото)

Магазин, в котором нашли эти мячи, специализируется на продаже детских товаров

В столице продают мячи с надписью "Russia" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продают футбольные мячи, на которых изображена государственная символика Российской Федерации. На них написано "Russia" и изображен триколор.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

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Мячи заметил активист в детском магазине на ул. Шухевича, 32.

"Продают футбольные мячи с символикой страны-оккупанта РФ. Вряд ли это ошибка при закупке или "не заметили", ведь этот товар кто-то закупил, доставил, принял на склад и выставил на витрину", – написал Стерненко.

Мячи лежат на прилавке магазина. Фото: Сергей Стерненко / Фото: Telegram

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Магазин находится на улице Шухевича. Фото: Сергей Стерненко / Фото: Telegram

Путин и Лукашенко готовят единую символику

Россия и Беларусь договариваются о создании единой символики Союзного государства. Разговора о создании единой валюты пока нет.

"Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ", – сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью.

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