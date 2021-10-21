"Все общаются на русском". IT-компания отказала в работе мужчине из-за украинского языка

В Киеве IT-компания не приняла на собеседование программиста из-за того, что он говорит на украинском языке. В компании заявили, что у них все общаются на русском и это будет проблемой.
Об этом рассказал сам IT-шник Антон Капелюшный в Facebook.
Он опубликовал переписку с представителем компании TechExpace, где они выбирали время для встречи.
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В какой-то момент работница компании спросила у Антона, как у него дела с русским языком. После чего случился такой разговор:
- Могу грамотно писать, включая орфографию, и говорить. Но отдаю предпочтение украинскому и английскому.
- Просто у нас в компании все общаются на русском языке и дают предпочтение именно русскому. Не будет ли для вас это проблемой?
- Ну, я прекрасно понимаю русский.
На следующий день программист пришел на собеседование но его не приняли. А когда спросил, в чем дело, ему ответили: "К сожалению если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам данную позицию".
"Думал, что в 2021-м отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения, из-за украинского языка общения – это скорее постановочный диалоги, но нет! Тем более в так называемом цивилизованном ИТ, где давно основным языком является английский", – написал Антон Капелюшный.