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"Все общаются на русском". IT-компания отказала в работе мужчине из-за украинского языка

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 октября, 10:45
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Украинская компания попала в языковой скандал – не приняла на собеседование украиноговорящего IT-шника
Мужчине отказали в работе из-за украинского языка
Мужчине отказали в работе из-за украинского языка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве IT-компания не приняла на собеседование программиста из-за того, что он говорит на украинском языке. В компании заявили, что у них все общаются на русском и это будет проблемой.

Об этом рассказал сам IT-шник Антон Капелюшный в Facebook.

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Он опубликовал переписку с представителем компании TechExpace, где они выбирали время для встречи.

Переписка с представителем компании. Скриншот

В какой-то момент работница компании спросила у Антона, как у него дела с русским языком. После чего случился такой разговор:

  • Могу грамотно писать, включая орфографию, и говорить. Но отдаю предпочтение украинскому и английскому.
  • Просто у нас в компании все общаются на русском языке и дают предпочтение именно русскому. Не будет ли для вас это проблемой?
  • Ну, я прекрасно понимаю русский.

На следующий день программист пришел на собеседование но его не приняли. А когда спросил, в чем дело, ему ответили: "К сожалению если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам данную позицию".

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Переписка с представителем компании. Скриншот

"Думал, что в 2021-м отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения, из-за украинского языка общения – это скорее постановочный диалоги, но нет! Тем более в так называемом цивилизованном ИТ, где давно основным языком является английский", – написал Антон Капелюшный.

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