Все ради праздника: малыши-основатели Киева стали купидонами (фото)

На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов, а также лук и стрелы

Скульптуры находятся на Почтовой площади / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 февраля, в Киеве к празднику всех влюбленныхпреобразили памятник малышам-основателям города. Скульптуры Кия, Щека, Хорыва и их сестры Лыбедь стали купидонами.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

Что известно

Скульптуры установлены на Почтовой площади. Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь получили новые костюмчики. На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов.

Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

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Кроме белых крыльев из льна, сегодня утром братья-основатели Киева вооружились также луком и стрелами Амура.

Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

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Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

В Киеве открыли сразу пять новых мини-скульптур

В проекте "Шукай!" сразу пять новых бронзовых мини-скульптур. Они посвящены меценатам, благодаря которым в Киеве появились одни из самых красивых зданий, таких как Национальная филармония Украины, Национальный музей литературы Украины и Киево-Могилянская академия.

Меценатом стал благотворительный фонд Zagoriy Foundation. На этапе планирования проекта стало ясно, что невозможно выбрать одну фигуру среди киевских меценатов. Так что решили выбрать 5 персон.

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